Яка була ситуація на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на минулому тижні на валютному ринку відбулося зростання котирувань. До того ж збільшились й обсяги інтервенцій НБУ.

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Регулятор продав з резервів понад 708 мільйонів доларів. Це на 118,5 мільйонів доларів більше, ніж тижнем раніше.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Пікових позначок на рівні 41,64 гривень за долар вони сягали у середу на фоні погашення старих випусків ОВДП та сплати купону. Але ближче до кінця тижня угоди укладалися в межах коридору 41,57 – 41,62 гривень за долар.

Готівковий ринок відреагував на зростання котирувань на міжбанку синхронним подорожчанням долара.

В окремі моменти вартість долара тут торкалася позначки 42 гривень за долар, хоча зрештою курс продажу стабілізувався в межах коридору 41,8 – 41,9 гривні за долар,

– наголошує Золотько.

Що відбуватиметься на валютному ринку на початку грудня

Цього тижня Золотько очікує на продовження тренду на підвищений попит на іноземну валюту. Збереження посиленого попиту впродовж наступних днів відбуватиметься через:

перехідну дату;

масовані виплати українцям зарплат;

об’ємне погашення ОВДП в середині тижня.

На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 41,6 – 42 гривень за долар,

– уточнює банкірка.

Зверніть увагу! На думку Золотько, НБУ продовжить підтримувати національну валюту, тож значного подорожчання долара очікувати не варто.