Чи зросте пенсія по інвалідності для людей з II групою у грудні
Пенсія по інвалідності залежить від багатьох факторів. Зокрема, від вікової виплати, яку призначають особі та визначеної групи.
Як зміниться пенсія людей з II групою
У грудні підвищення пенсій по інвалідності не планується. Не зміниться і процедура призначення таких виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Трамп погрожує шаленими митами: які країни можуть опинитися під ударом
Зверніть увагу! Надалі зберігатиметься пропорція, що пенсія по інвалідності для людей з II групою складає 90% від вікової.
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею,
– пояснюють спеціалісти Пенсійного фонду.
Разом з цим, люди з інвалідністю II групи не можуть отримувати менше ніж:
- 2 520 гривень – якщо людина з II групою інвалідності не працевлаштована;
- 2 093 гривень – якщо така особа продовжує працювати.