Українці з маленькими пенсіями отримають спеціальну надбавку у вересні

Частина українців отримає спеціальну надбавку до пенсії у вересні. Йдеться про отримувачів найменших пенсійних виплат.

Як зміниться вереснева пенсія

Частина пенсіонерів зможе отримати надбавку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Така доплата надається громадянам, що живуть у зоні активних та потенційних бойових дій.

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Також критеріями для отримання цієї надбавки є те, що:

пенсія особи менша ніж 3 250 гривень;

пенсіонер не отримував допомоги від міжнародних організацій або виплат для ВПО після 1 березня 2023 року.

Розмір такої надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 250 і сумою пенсії. Тобто особа, яка має пенсійну виплату – 3 тисячі гривень отримує доплату 250 гривень.

Надбавка від ООН призначається автоматично. Перелік отримувачів визначається залежно від даних, що зафіксовані у реєстрах.

Зверніть увагу! Така надбавка надається до кінця 2024 року.