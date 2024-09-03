Фінансова допомога у вересні

У вересні 2024 року ООН планує надавати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. Ця сума включає тримісячні виплати по 3 600 гривень на особу.

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Таким чином, у Київській області фінансову підтримку зможуть отримати такі категорії населення:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали до регіону протягом останніх шести місяців.

Українці, які повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації.

Громадяни, які повернулися до своїх постійних місць проживання після вимушеного переміщення до інших регіонів країни після 24 лютого 2022 року.

Важливо! Також потрібно не лише належати до вразливих категорій громадян, але й дохід таких осіб не повинен перевищувати 5 400 гривень.

Зокрема, жителі Київської області можуть ознайомитися з графіком виїздів мобільних груп, які збирають дані для участі у програмі багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН. Розклад на вересень доступний за посиланням.