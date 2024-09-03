Фінансова допомога у вересні

У вересні 2024 року ООН планує надавати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. Ця сума включає тримісячні виплати по 3 600 гривень на особу.

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Таким чином, у Київській області фінансову підтримку зможуть отримати такі категорії населення:

  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали до регіону протягом останніх шести місяців.
  • Українці, які повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації.
  • Громадяни, які повернулися до своїх постійних місць проживання після вимушеного переміщення до інших регіонів країни після 24 лютого 2022 року.

Важливо! Також потрібно не лише належати до вразливих категорій громадян, але й дохід таких осіб не повинен перевищувати 5 400 гривень.

Зокрема, жителі Київської області можуть ознайомитися з графіком виїздів мобільних груп, які збирають дані для участі у програмі багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН. Розклад на вересень доступний за посиланням.