Важливо знати: де можна знайти інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків
Джерело:ПФУ
Українці можуть самостійно дізнатись яка сума добровільних пенсійних внесків була сплачена. Навіть, якщо ці кошти вносила інша особа.
Як визначити розмір сплачених страхових внесків
Інформація про сплачені страхові внески доступна у електронному порталі ПФУ. Аби скористатись послугами сервісу, спочатку потрібно авторизуватись.
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Щоб знайти вказану інформацію у особистому кабінеті, потрібно:
- обрати розділ "Комунікації з ПФУ", а потім опцію "Запит на отримання електронних документів»";
- обрати поле "Тип звернення";
- у списку обрати пункт "Довідка ОК-5";
- погодитись на передачу та обробку персональних даних перед оформленням запиту;
- підтвердити формування запиту.
У розділі "Мої звернення" ви зможете знайти довідку типу ОК-5. Саме там буде розміщена інформація про сплачені стразові внески.
Нагадаємо! Добровільні страхові внески сплачують, аби збільшити кількість свого стажу. Цей показник складає 22% від розміру визначеної в Україні мінімальної заробітної плати. Тобто зараз місяць стажу коштуватиме для українців – 1 760 гривень.