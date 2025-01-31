Скільки можна отримати, якщо здати 200 доларів, євро та злотих сьогодні
- 31 січня курс долара від НБУ становить 41,82 гривні; в банках купівля 41,60 гривень, продаж 42,15 гривні, а в обмінниках купівля 41,90 гривень, продаж 41,93 гривні.
- Курс євро від НБУ 43,51 гривні; в банках купівля 43,38 гривні, продаж 43,98 гривні, в обмінниках купівля 43,75 гривні, продаж 43,90 гривні.
- Курс злотого від НБУ 10,34 гривні; в банках купівля 10 гривень, продаж 10,65 гривні, в обмінниках купівля 10,32 гривні, продаж 10,45 гривні.
Валютний ринок в Україні залишається стабільним. Зокрема, завдяки своєчасним інтервенціям з боку НБУ.
Який курс долара встановлено 31 січня
31 січня НБУ встановив курс долара на рівні 41,82 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
Читайте також Немає альтернативних маршрутів: Росія постачає рекордну кількість газу через Туреччину
У банках середній курс встановлено такий:
- купівля – 41,60 гривень за долар;
- продаж – 42,15 гривні за долар.
В обмінниках середній курс дещо інший:
- купівля – 41,90 гривень за долар;
- продаж – 41,93 гривні за долар.
Скільки можна виручити за здачу 200 доларів сьогодні
- якщо обмін здійснюється у банку, за 200 доларів можна отримати приблизно 8 320 гривень;
- а от в обміннику за 200 доларів дадуть приблизно 8 380 гривень.
Який курс євро зараз
За даними видання "Мінфін", сьогодні НБУ встановив курс євро 43,51 гривні. У банках ситуація така:
- купівля здійснюється за середнім курсом 43,38 гривні за євро;
- продаж – 43,98 гривні за євро.
В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:
- купівля – 43,75 гривні за євро;
- продаж – 43,90 гривні за євро.
Яку суму можна отримати за обмін 200 євро
- якщо обміняти євро у банку, можна отримати приблизно 8 676 гривні;
- при обміні євро в обміннику – орієнтовно 8 750 гривень.
Як змінився курс злотого в Україні
31 січня НБУ встановив курс 10,34 гривні за злотий, повідомляє "Мінфін". Статистика свідчить про незначне подешевшання цієї валюти сьогодні.
У банках середній курс злотого такий:
- купівля – 10 гривень за злотий;
- продаж – 10,65 гривні за злотий.
В обмінниках середній курс сильно відрізняється:
- купівля – 10,32 гривні за злотий;
- продаж – 10,45 гривні за злотий.
Скільки можна отримати за обмін 200 злотих сьогодні
- якщо обмінювати 200 злотих у банку, є можливість отримати приблизно 2 000 гривень;
- у випадку обміну валюти в обмінному пункті, можна виручити орієнтовно 2 064 гривні.