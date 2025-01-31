Який курс долара встановлено 31 січня

31 січня НБУ встановив курс долара на рівні 41,82 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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У банках середній курс встановлено такий:

купівля – 41,60 гривень за долар;

продаж – 42,15 гривні за долар.

В обмінниках середній курс дещо інший:

купівля – 41,90 гривень за долар;

продаж – 41,93 гривні за долар.

Скільки можна виручити за здачу 200 доларів сьогодні

якщо обмін здійснюється у банку , за 200 доларів можна отримати приблизно 8 320 гривень;

, за 200 доларів можна отримати приблизно 8 320 гривень; а от в обміннику за 200 доларів дадуть приблизно 8 380 гривень.

Який курс євро зараз

За даними видання "Мінфін", сьогодні НБУ встановив курс євро 43,51 гривні. У банках ситуація така:

купівля здійснюється за середнім курсом 43,38 гривні за євро;

продаж – 43,98 гривні за євро.

В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:

купівля – 43,75 гривні за євро;

продаж – 43,90 гривні за євро.

Яку суму можна отримати за обмін 200 євро

якщо обміняти євро у банку , можна отримати приблизно 8 676 гривні;

, можна отримати приблизно 8 676 гривні; при обміні євро в обміннику – орієнтовно 8 750 гривень.

Як змінився курс злотого в Україні

31 січня НБУ встановив курс 10,34 гривні за злотий, повідомляє "Мінфін". Статистика свідчить про незначне подешевшання цієї валюти сьогодні.

У банках середній курс злотого такий:

купівля – 10 гривень за злотий;

продаж – 10,65 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс сильно відрізняється:

купівля – 10,32 гривні за злотий;

продаж – 10,45 гривні за злотий.

Скільки можна отримати за обмін 200 злотих сьогодні