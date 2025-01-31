Як зросли поставки через "Турецький потік"

У січні 2025 року постачання російського газу до Європи через "Турецький потік" досягло історичного максимуму, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Після закриття маршрутів "Ямал-Європа" та "Північний потік", а також зупинки транзиту через Україну, "Газпрому" залишається лише один маршрут – через Туреччину. Його максимальна потужність становить 15,75 мільярда кубометрів на рік.

У січні 2025 року постачання російського газу до Європи через "Турецький потік" зросло на 26,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За добу поставки зросли до 50,6 мільйона кубометрів, тоді як у січні 2024 року було 39,9 мільйона кубометрів на добу.

Зауважте! Також показник зріс на 2% у порівнянні з груднем 2024 року, коли середньодобові обсяги становили 49,6 мільйона кубометрів.

Скільки газу Росія експортує через "Турецький потік"

Загалом, за попередніми оцінками, у січні 2025 року експорт газу "Газпромом" через "Турецький потік" склав 1,57 мільярда кубометрів, що перевищує показник січня 2024 року (1,24 мільярда кубометрів). У грудні 2024 року цей обсяг становив 1,54 мільярда кубометрів.

Цікаво! За підсумками 2024 року поставки "Газпрому" в Європу зросли на 13%, досягнувши 32 мільярдів кубометрів, порівняно з 28,3 мільярда кубометрів у 2023 році.