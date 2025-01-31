Как выросли поставки через "Турецкий поток"

В январе 2025 года поставки российского газа в Европу через "Турецкий поток" достигли исторического максимума, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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После закрытия маршрутов "Ямал-Европа" и "Северный поток", а также остановки транзита через Украину, "Газпрому" остается только один маршрут – через Турцию. Его максимальная мощность составляет 15,75 миллиарда кубометров в год.

В январе 2025 года поставки российского газа в Европу через "Турецкий поток" выросли на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За сутки поставки выросли до 50,6 миллиона кубометров, тогда как в январе 2024 года было 39,9 миллиона кубометров в сутки.

Заметьте! Также показатель вырос на 2% по сравнению с декабрем 2024 года, когда среднесуточные объемы составляли 49,6 миллиона кубометров.

Сколько газа Россия экспортирует через "Турецкий поток"

В общем, по предварительным оценкам, в январе 2025 года экспорт газа "Газпромом" через "Турецкий поток" составил 1,57 миллиарда кубометров, что превышает показатель января 2024 года (1,24 миллиарда кубометров). В декабре 2024 года этот объем составлял 1,54 миллиарда кубометров.

Интересно! По итогам 2024 года поставки "Газпрома" в Европу выросли на 13%, достигнув 32 миллиардов кубометров, по сравнению с 28,3 миллиарда кубометров в 2023 году.