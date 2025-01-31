Какой курс доллара установлен 31 января
31 января НБУ установил курс доллара на уровне 41,82 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В банках средний курс установлен такой:
- покупка – 41,60 гривны за доллар;
- продажа – 42,15 гривны за доллар.
В обменниках средний курс несколько иной:
- покупка – 41,90 гривны за доллар;
- продажа – 41,93 гривны за доллар.
Сколько можно выручить за сдачу 200 долларов сегодня
- если обмен осуществляется в банке, за 200 долларов можно получить примерно 8 320 гривен;
- а вот в обменнике за 200 долларов дадут примерно 8 380 гривен.
Какой курс евро сейчас
По данным издания "Минфин", сегодня НБУ установил курс евро 43,51 гривны. В банках ситуация следующая:
- покупка осуществляется по среднему курсу 43,38 гривны за евро;
- продажа – 43,98 гривны за евро.
В обменниках средний курс установлен на таком уровне:
- покупка – 43,75 гривны за евро;
- продажа – 43,90 гривны за евро.
Какую сумму можно получить за обмен 200 евро
- если обменять евро в банке, можно получить примерно 8 676 гривны;
- при обмене евро в обменнике – ориентировочно 8 750 гривен.
Как изменился курс злотого в Украине
31 января НБУ установил курс 10,34 гривны за злотый, сообщает "Минфин". Статистика свидетельствует о незначительном удешевлении этой валюты сегодня.
В банках средний курс злотого таков:
- покупка – 10 гривен за злотый;
- продажа – 10,65 гривны за злотый.
В обменниках средний курс сильно отличается:
- покупка – 10,32 гривны за злотый;
- продажа – 10,45 гривны за злотый.
Сколько можно получить за обмен 200 злотых сегодня
- если обменивать 200 злотых в банке, есть возможность получить примерно 2 000 гривен;
- в случае обмена валюты в обменном пункте, можно выручить ориентировочно 2 064 гривны.