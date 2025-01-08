Як зріс долар в Україні у 2024 році: статистика НБУ
8 січня 2025, 17:50Читать новость на русском
Торік курс долара зріс. За 2024 рік середній курс продажу готівкової валюти збільшився на 11,2%.
Як змінився курс долара у 2024
Офіційний курс долара у 2024 році зріс на 10,7% і сягнув 42,03 гривень за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Зверніть увагу! Середній курс продажу готівкового долара за грудень 2024 року зріс на 0,9%. А от офіційний курс в останній місяць року збільшився на 1,1%.
Як змінився середній курс продажу готівкового долара:
- у січні 2024 року він сягав 38,56 гривні за долар і зріс на 1,9%;
- у лютому – 38,34 гривні за долар – зменшився на 0,6%;
- у березні – 38,94 гривні за долар – зріс на 1,6%;
- у квітні – 39,64 гривні за долар – збільшився на 1,8%;
- у травні – 40,17 гривні за долар – зріс на 1,3%;
- у червні – 40,85 гривні за долар – зріс на 1,7%;
- у липні – 41,34 гривні за долар – збільшився на 1,2%;
- у серпні – 41,43 гривні за долар – зріс на 0,2%;
- у вересні – 41,56 гривні за долар – збільшився на 0,3%;
- у жовтні – 41,52 гривні за долар – зменшився на 0,1%;
- у листопаді – 41,68 гривні за долар – зріс на 0,4%;
- у грудні – 42,07 гривні за долар – збільшився на 0,9%.
Зауважте! Згідно зі статистикою НБУ, з грудня 2021 року курс долара в Україні зріс на 54,6%.