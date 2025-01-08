Як зріс долар в Україні у 2024 році: статистика НБУ

Торік курс долара зріс. За 2024 рік середній курс продажу готівкової валюти збільшився на 11,2%.

Як змінився курс долара у 2024

Офіційний курс долара у 2024 році зріс на 10,7% і сягнув 42,03 гривень за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зверніть увагу! Середній курс продажу готівкового долара за грудень 2024 року зріс на 0,9%. А от офіційний курс в останній місяць року збільшився на 1,1%.

Як змінився середній курс продажу готівкового долара:

у січні 2024 року він сягав 38,56 гривні за долар і зріс на 1,9%;

2024 року він сягав 38,56 гривні за долар і зріс на 1,9%; у лютому – 38,34 гривні за долар – зменшився на 0,6%;

– 38,34 гривні за долар – зменшився на 0,6%; у березні – 38,94 гривні за долар – зріс на 1,6%;

– 38,94 гривні за долар – зріс на 1,6%; у квітні – 39,64 гривні за долар – збільшився на 1,8%;

– 39,64 гривні за долар – збільшився на 1,8%; у травні – 40,17 гривні за долар – зріс на 1,3%;

– 40,17 гривні за долар – зріс на 1,3%; у червні – 40,85 гривні за долар – зріс на 1,7%;

– 40,85 гривні за долар – зріс на 1,7%; у липні – 41,34 гривні за долар – збільшився на 1,2%;

– 41,34 гривні за долар – збільшився на 1,2%; у серпні – 41,43 гривні за долар – зріс на 0,2%;

– 41,43 гривні за долар – зріс на 0,2%; у вересні – 41,56 гривні за долар – збільшився на 0,3%;

– 41,56 гривні за долар – збільшився на 0,3%; у жовтні – 41,52 гривні за долар – зменшився на 0,1%;

– 41,52 гривні за долар – зменшився на 0,1%; у листопаді – 41,68 гривні за долар – зріс на 0,4%;

– 41,68 гривні за долар – зріс на 0,4%; у грудні – 42,07 гривні за долар – збільшився на 0,9%.

Зауважте! Згідно зі статистикою НБУ, з грудня 2021 року курс долара в Україні зріс на 54,6%.