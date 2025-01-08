Как изменился курс доллара в 2024 году
Официальный курс доллара в 2024 году вырос на 10,7% и достиг 42,03 гривен за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Обратите внимание! Средний курс продажи наличного доллара за декабрь 2024 года вырос на 0,9%. А вот официальный курс в последний месяц года увеличился на 1,1%.
Как изменился средний курс продажи наличного доллара:
- в январе 2024 года он достигал 38,56 гривны за доллар и вырос на 1,9%;
- в феврале – 38,34 гривны за доллар – уменьшился на 0,6%;
- в марте – 38,94 гривны за доллар – вырос на 1,6%;
- в апреле – 39,64 гривны за доллар – увеличился на 1,8%;
- в мае – 40,17 гривны за доллар – вырос на 1,3%;
- в июне – 40,85 гривны за доллар – вырос на 1,7%;
- в июле – 41,34 гривны за доллар – увеличился на 1,2%;
- в августе – 41,43 гривны за доллар – вырос на 0,2%;
- в сентябре – 41,56 гривны за доллар – увеличился на 0,3%;
- в октябре – 41,52 гривны за доллар – уменьшился на 0,1%;
- в ноябре – 41,68 гривны за доллар – вырос на 0,4%;
- в декабре – 42,07 гривны за доллар – увеличился на 0,9%.
Заметьте! Согласно статистике НБУ, с декабря 2021 года курс доллара в Украине вырос на 54,6%.