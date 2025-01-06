Як змінився розмір прожиткового мінімуму у 2025 році

З 1 січня 2025 року розмір прожиткового мінімуму не змінився. Щобільше, він не зростатиме цьогоріч.

Який зараз прожитковий мінімум

Розмір прожиткового мінімуму залежить від віку та категорії до якої належить особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію 2024 – 2025.

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Зараз прожитковий мінімум для повнолітніх осіб такий:

3 028 гривень – для працездатних осіб;

2 361 гривня – для осіб, що визнані непрацездатними.

Для неповнолітніх осіб прожитковий мінімум встановлено на такому рівні:

2 563 гривні – для дітей до 6 років;

3 196 гривень – для дітей віком від 6 до 18 років.

Нагадаємо! Відповідно до прийнятої Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, мінімальна зарплата цьогоріч залишатиметься незмінною. Тобто, вона і надалі складатиме 8 тисяч гривень. Не зміниться і розмір мінімальної пенсії у 2025 році.