Комунальні витрати зросли: яка послуга здорожчала найбільше

В Україні за цей рік вартість комуналки значно зросла. Більшою мірою, це повʼязано із здорожчання вартості електроенергії.

Як зросли тарифи в Україні у 2024 році

В Держстаті повідомили про загальний приріст тарифів. За рік, з травня 2023-го по травень 2024-го, середнє зростання тарифів склало 18,6%.

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Наприклад, вартість електроенергії зросла на 63,6%, в той час, як ціни на деякі інші послуги залишилися на тому ж рівні.

Отже, крім електроенергії, зросли ціни на:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 9,1%;

утримання та ремонт житла — на 3,9%;

прибирання сміття — на 3,1%.

На що тарифи не змінилися? Водночас тарифи на кілька послуг залишилися без змін. Це стосується водопостачання, каналізації, природного газу, гарячої води та опалення.

На що тарифи можуть зрости вже незабаром

З 1 серпня тарифи на водопостачання та водовідведення будуть такими:

Вода: 22,31 гривні за кубометр.

Каналізація: 29,54 гривні за кубометр.

Для споживачів без лічильників: