Комунальні витрати зросли: яка послуга здорожчала найбільше
22 липня 2024, 14:48Читать новость на русском
Джерело:Держстат
В Україні за цей рік вартість комуналки значно зросла. Більшою мірою, це повʼязано із здорожчання вартості електроенергії.
Як зросли тарифи в Україні у 2024 році
В Держстаті повідомили про загальний приріст тарифів. За рік, з травня 2023-го по травень 2024-го, середнє зростання тарифів склало 18,6%.
Читайте також: Новий опалювальний сезон: які випробування чекатимуть на українців
Наприклад, вартість електроенергії зросла на 63,6%, в той час, як ціни на деякі інші послуги залишилися на тому ж рівні.
Отже, крім електроенергії, зросли ціни на:
- послуги з управління багатоквартирними будинками — на 9,1%;
- утримання та ремонт житла — на 3,9%;
- прибирання сміття — на 3,1%.
На що тарифи не змінилися?Водночас тарифи на кілька послуг залишилися без змін. Це стосується водопостачання, каналізації, природного газу, гарячої води та опалення.
На що тарифи можуть зрости вже незабаром
З 1 серпня тарифи на водопостачання та водовідведення будуть такими:
- Вода: 22,31 гривні за кубометр.
- Каналізація: 29,54 гривні за кубометр.
Для споживачів без лічильників:
- Вода: 142,78 гривні на місяць з однієї людини.
- Каналізація: 189,06 гривні на місяць з однієї людини.