Як змінилася середня пенсія у 2024 році
Джерело:ПФУ
Попри економічні виклики, пенсійні виплати в Україні продовжують зростати, особливо завдяки індексації. Разом з тим, в країні зросла інфляція, що частково нівелює фактичне зростання пенсійних виплат.
Як зросла пенсія
Загалом, з початку 2024 року середній розмір пенсії збільшився на 9,6% та досяг 5 743,27 гривні.
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Збільшення пенсій становило 505,02 гривні, а інфляція з початку року досягла 1,2%. Водночас кількість пенсіонерів знизилася на 361 832 особи, і тепер виплати отримують 10 154 705 громадян.
- мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню;
- максимальна пенсія в Україні 2024 року становить 23 610 гривень.
Що відомо про індексацію у 2024 році
Цьогорічна індексація пенсій в Україні пройшла з показником 7,96%. У результаті цього процесу, пенсійні виплати було проіндексовано для понад 10 мільйонів осіб. Зокрема:
- 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів;
- 596 тисяч осіб із силових структур;
- 97,8 тисячі осіб, які отримали інвалідність чи серйозні захворювання через аварію на ЧАЕС.
Мінімальне збільшення пенсій становило 100 гривень, а максимальне досягло 1500 гривень. Однак деякі категорії пенсіонерів не відчули на собі індексацію:
- особи, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років;
- особи з великими пенсіями, такі як прокурори та судді;
- громадяни з пенсіями, розмір яких нижчий за мінімально встановлений.