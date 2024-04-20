Як зросла пенсія

Загалом, з початку 2024 року середній розмір пенсії збільшився на 9,6% та досяг 5 743,27 гривні.

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Збільшення пенсій становило 505,02 гривні, а інфляція з початку року досягла 1,2%. Водночас кількість пенсіонерів знизилася на 361 832 особи, і тепер виплати отримують 10 154 705 громадян.

мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню ;

; максимальна пенсія в Україні 2024 року становить 23 610 гривень.

Що відомо про індексацію у 2024 році

Цьогорічна індексація пенсій в Україні пройшла з показником 7,96%. У результаті цього процесу, пенсійні виплати було проіндексовано для понад 10 мільйонів осіб. Зокрема:

9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів;

596 тисяч осіб із силових структур;

97,8 тисячі осіб, які отримали інвалідність чи серйозні захворювання через аварію на ЧАЕС.

Мінімальне збільшення пенсій становило 100 гривень, а максимальне досягло 1500 гривень. Однак деякі категорії пенсіонерів не відчули на собі індексацію:

особи, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років;

особи з великими пенсіями, такі як прокурори та судді;

громадяни з пенсіями, розмір яких нижчий за мінімально встановлений.

Важливо! Для тих, чия пенсія була нижчою за мінімум, автоматично нараховувалась спеціальна надбавка, що забезпечувала гарантований мінімальний розмір. Під час індексації ця надбавка анулюється, а пенсія збільшується завдяки індексації до встановленого мінімуму.