Гетманцев про соцвиплати та пенсії: підсумки 2024

Цьогоріч пенсії українців зросли. Проте більшість пенсіонерів не відчула це збільшення. Зокрема, через інфляцію.

Чому українці не відчули підвищення пенсій

Номінально середня пенсійна виплата в Україні, станом на жовтень 2024 року, зросла на 9,4%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Проте, як зазначив нардеп, реальне зростання пенсії, з урахуванням інфляції склало – 0,7%.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим, але принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін, насамперед, за рахунок щорічного перерахунку пенсій у березні цього року.

Нагадаємо! Середня пенсія в Україні, станом на 1 жовтня цього року склала 5 851,9 гривні.

Чи вдалося Україні забезпечити пенсіонерів у грудні 2024

Нардеп Данило Гетманцев розповів, що фінансування виплат пенсій на цей рік завершено. У грудні на пенсійні виплати було передано 63,3 мільярда гривень, з них:

54 мільярди гривень – передано через банки;

9,3 мільярда гривень – через Укрпошту.

У грудні також було профінансовано:

страхові виплати – майже 2,9 мільярда гривень (з них лікарняні – 1,7 мільярда гривень);

– майже 2,9 мільярда гривень (з них лікарняні – 1,7 мільярда гривень); житлові субсидії та пільги на оплату ЖКП придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – орієнтовно 7,6 мільярди гривень.

Скільки було витрачено на соцвиплати у 2024

Цьогоріч видатки на соцвиплати зросли: