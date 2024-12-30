Гетманцев про соцвиплати та пенсії: підсумки 2024
Цьогоріч пенсії українців зросли. Проте більшість пенсіонерів не відчула це збільшення. Зокрема, через інфляцію.
Чому українці не відчули підвищення пенсій
Номінально середня пенсійна виплата в Україні, станом на жовтень 2024 року, зросла на 9,4%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.
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Проте, як зазначив нардеп, реальне зростання пенсії, з урахуванням інфляції склало – 0,7%.
Підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим, але принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін, насамперед, за рахунок щорічного перерахунку пенсій у березні цього року.
Нагадаємо! Середня пенсія в Україні, станом на 1 жовтня цього року склала 5 851,9 гривні.
Чи вдалося Україні забезпечити пенсіонерів у грудні 2024
Нардеп Данило Гетманцев розповів, що фінансування виплат пенсій на цей рік завершено. У грудні на пенсійні виплати було передано 63,3 мільярда гривень, з них:
- 54 мільярди гривень – передано через банки;
- 9,3 мільярда гривень – через Укрпошту.
У грудні також було профінансовано:
- страхові виплати – майже 2,9 мільярда гривень (з них лікарняні – 1,7 мільярда гривень);
- житлові субсидії та пільги на оплату ЖКП придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – орієнтовно 7,6 мільярди гривень.
Скільки було витрачено на соцвиплати у 2024
Цьогоріч видатки на соцвиплати зросли:
- у 2024 році на пенсії було витрачено – 741,2 мільярда гривень (у 2023 році видатки складали 672,3 мільярда гривень;
- цьогоріч на субсидії та пільги, що надаються особам на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу витрачено – 40,9 мільярда гривень (у 2023 – 35,3 мільярда гривень);
- на страхові виплати у 2024 витратили – 33,1 мільярда гривень, з них на лікарняні – 19,3 мільярда гривень (у 2023 році ці видатки склали 28,3 мільярда гривень та 15,9 мільярда гривень, відповідно).