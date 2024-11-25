Чи буде долар дорожче 42 на початку грудня

Торги на міжбанку минулого тижня, як і очікувалося, проходили із підвищеною волатильністю. Оскільки на середину тижня приходилася гранична дата сплати великих квартальних податків, попит на гривню з боку бізнесу збільшився.

Що відбувалось на ринку валют

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що на минулому тижні пропозиції валюти на ринку стало набагато більше і на цьому фоні котирування у середу опускалися до рівня 41,20 гривень за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Таке зміцнення гривні у безготівковому сегменті не сильно позначилося на готівковому курсу. Тут протягом тижня валюту пропонували в діапазоні 41,5 – 41,65 гривень за долар.

Золотько каже, що частково ці події пояснюються так:

підвищеним попитом на валюту з боку населення;

частково очевидно тимчасовим чинником зміцнення гривні (він виник через потребу бізнесу у додатковому обсязі гривневої ліквідності)

Що відбуватиметься на валютному ринку в кінці листопада

На кінець цього тижня припадає перехідна дата – період сплати зарплат. Це призведе до додаткового попиту на валюту з боку населення.

Цього місяця він буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів,

– наголосила Золотько.

Зверніть увагу! На думку Золотько, протягом цього тижня вартість валюти у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,50 – 41,80 гривень за долар.