Чи буде долар дорожче 42 на початку грудня
Торги на міжбанку минулого тижня, як і очікувалося, проходили із підвищеною волатильністю. Оскільки на середину тижня приходилася гранична дата сплати великих квартальних податків, попит на гривню з боку бізнесу збільшився.
Що відбувалось на ринку валют
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що на минулому тижні пропозиції валюти на ринку стало набагато більше і на цьому фоні котирування у середу опускалися до рівня 41,20 гривень за долар.
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Таке зміцнення гривні у безготівковому сегменті не сильно позначилося на готівковому курсу. Тут протягом тижня валюту пропонували в діапазоні 41,5 – 41,65 гривень за долар.
Золотько каже, що частково ці події пояснюються так:
- підвищеним попитом на валюту з боку населення;
- частково очевидно тимчасовим чинником зміцнення гривні (він виник через потребу бізнесу у додатковому обсязі гривневої ліквідності)
Що відбуватиметься на валютному ринку в кінці листопада
На кінець цього тижня припадає перехідна дата – період сплати зарплат. Це призведе до додаткового попиту на валюту з боку населення.
Цього місяця він буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів,
– наголосила Золотько.
Зверніть увагу! На думку Золотько, протягом цього тижня вартість валюти у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,50 – 41,80 гривень за долар.