Скільки коштуватиме 100 доларів у січня 2025 року
Курс долара в Україні залишається стабільним. Регулятор продовжує "м'яко" контролювати валютний ринок, не допускаючи значних коливань.
Яким буде курс долара у січні
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що у січні інфляція в Україні може прискоритись до 11%.
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Зокрема на це має вплинути трохи збільшена облікова ставка – 13,5%, а валютні інтервенції можуть покривати рівень попиту, тримаючи ринок в балансі.
На думку Лєсового, на валютний ринок впливатимуть і інші фактори. Такі, наприклад, як стан енергосистеми, обсяг міжнародної допомоги тощо.
Як зазначає банкір, курс протягом січня може змінюватись за такими сценаріями:
- в кінці місяця офіційний курс долара сягне 42 гривні;
- офіційний курс перебуватиме в межах 42 – 42,30 гривні за долар.
Зверніть увагу! Лєсовий уточнює, що на готівковому ринку стануться дзеркальні зміни. Загалом, за словами банкіра, у січні долар зросте не більш як на 0,5 – 1%.
Яку суму доведеться витратити на покупку 100 доларів
Сума залежить від курсу у конкретно визначеному місці. Якщо спиратись на прогнози банкіра, на покупку 100 доларів у січні доведеться витратити орієнтовно 4 200 – 4 230 гривень.
Нагадаємо! Експерт розповів чи зросте долар до 45 у 2025 році.