Яким буде курс долара у січні

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що у січні інфляція в Україні може прискоритись до 11%.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зокрема на це має вплинути трохи збільшена облікова ставка – 13,5%, а валютні інтервенції можуть покривати рівень попиту, тримаючи ринок в балансі.

На думку Лєсового, на валютний ринок впливатимуть і інші фактори. Такі, наприклад, як стан енергосистеми, обсяг міжнародної допомоги тощо.

Як зазначає банкір, курс протягом січня може змінюватись за такими сценаріями:

в кінці місяця офіційний курс долара сягне 42 гривні;

офіційний курс перебуватиме в межах 42 – 42,30 гривні за долар.

Зверніть увагу! Лєсовий уточнює, що на готівковому ринку стануться дзеркальні зміни. Загалом, за словами банкіра, у січні долар зросте не більш як на 0,5 – 1%.

Яку суму доведеться витратити на покупку 100 доларів

Сума залежить від курсу у конкретно визначеному місці. Якщо спиратись на прогнози банкіра, на покупку 100 доларів у січні доведеться витратити орієнтовно 4 200 – 4 230 гривень.

Нагадаємо! Експерт розповів чи зросте долар до 45 у 2025 році.