Курс валют на початку листопада: як може зрости долар

Валютний ринок цього тижня реагуватиме на економічні обставини у зв’язці з воєнними та енергетичними чинниками. Сюди ж варто додати експорту активність, яка дає змогу формувати міжнародні резерви, а НБУ почуватися більш розкуто і впевнено, здійснюючи валютні інтервенції.

Що відбувається на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що останні дні жовтня цілком можливо підведуть нас до певних підсумків інфляційного періоду. Зокрема, цей час дасть розуміння, якою буде ситуація на валютному ринку до кінця року.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що в останній день жовтня офіційний курс долара застигне на позначці 41,3 – 41,5 гривень, що, таким чином, свідчитиме, що за вересень-жовтень курс виріс в середньому на 1%, що можна вважати цілком прийнятним.

Водночас за цей же період зростання інфляції сумарно може скласти близько 2 – 2,5%. У 2024 році цей показник загалом сягне 8,3 – 8,5%.

Валютний ринок перебуває в комфортних умовах і будь-які можливі відповіді курсу на інфляційний тиск вдало гасяться регулятором, що зберігає повільний і незагрозливий курсовий рух вгору, і, коли потрібно, ефективно тамуючи попит валютними інтервенціями,

– наголошує банкір.

Як змінюватиметься курс із 28 жовтня по 3 листопада