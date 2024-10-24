Що відбувається на валютному ринку
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що останні дні жовтня цілком можливо підведуть нас до певних підсумків "інфляційного періоду". Зокрема, цей час дасть розуміння, якою буде ситуація на валютному ринку до кінця року.
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Ми припускаємо, що в останній день жовтня офіційний курс долара "застигне" на позначці 41,3 – 41,5 гривень, що, таким чином, свідчитиме, що за вересень-жовтень курс виріз в середньому на 1%, що можна вважати цілком прийнятним.
Водночас за цей же період зростання інфляції сумарно може скласти близько 2 – 2,5%. У 2024 році цей показник загалом сягне 8,3 – 8,5%.
Валютний ринок перебуває в "комфортних" умовах і будь-які можливі "відповіді" курсу на інфляційний тиск вдало гасяться регулятором, що зберігає повільний і незагрозливий курсовий рух вгору, і коли потрібно, ефективно тамуючи попит валютними інтервенціями,
– наголошує банкір.
Як змінюватиметься курс з 28 жовтня по 3 листопада
- Коридори валютних коливань: 41,1 – 41,5 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Щоденні курсові коливання: міжбанк – до 0,1 – 0,2 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.