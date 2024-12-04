Як зміниться вартість доставки газу для українців

З 1 січня 2025 року буде перерахована вартість доставки газу для українців. Деякі громадяни відчують збільшення, однак, є і ті для кого цей тариф стане меншим.

Що відомо про перерахунок цього тарифу

Перерахунок тарифу за доставку газу відбувається щорічно і залежить від того, скільки реально спожив абонент, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Зверніть увагу! "Газовий рік" триває з жовтня по вересень.

Як самостійно розрахувати такий тариф:

кількість спожитих кубів за газовий рік множимо на встановлений тариф за доставку куба;

отримане значення ділимо на 12 місяців.

Результат і є тарифом, що діятиме для вас на 2025 рік.

Зауважте! Також, при розрахунках, до уваги беруться мінімальні обсяги споживання. До прикладу, споживач, який має лише газову плиту, отримує у будь-якому випадку нарахування за рік – щонайменше 39 кубів доставки. Це відбувається, навіть за умови, що газ зовсім не використовувався.