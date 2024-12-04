Что известно о перерасчете этого тарифа
Перерасчет тарифа за доставку газа происходит ежегодно и зависит от того, сколько реально потребил абонент, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".
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Обратите внимание! "Газовый год" длится с октября по сентябрь.
Как самостоятельно рассчитать такой тариф:
- количество потребленных кубов за газовый год умножаем на установленный тариф за доставку куба;
- полученное значение делим на 12 месяцев.
Результат и есть тариф, действующий для вас на 2025 год.
Заметьте! Также, при расчетах, во внимание берутся минимальные объемы потребления. К примеру, потребитель, который имеет только газовую плиту, получает в любом случае начисления за год – минимум 39 кубов доставки. Это происходит, даже при условии, что газ совсем не использовался.