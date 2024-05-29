Тариф на електроенергію зросте на 80% з 1 червня, – ЗМІ

З 1 червня 2024 року в Україні вступить в дію нова система тарифікації на електроенергію, зі значним збільшенням вартості для споживачів, які використовують понад 100 кіловат. Очікується, що відповідне рішення Кабмін ухвалить 30 травня.

Як зміняться ціни

Тариф за споживання до 100 кіловат залишиться без змін – 2,64 гривні за кіловат-годину. Для споживання, що перевищує цю позначку, буде встановлено новий тариф – 4,8 гривні за кіловат-годину.

Читайте також Підвищення у травні: якими будуть тарифи на газ влітку

Заплановано, що нове рішення про тарифи затвердять на наступному засіданні уряду. Це означає, що для тих, хто споживає рівно 100 кіловат на місяць, загальна вартість електроенергії залишиться на рівні 264 гривень.

Якщо споживання електроенергії складе 200 кіловат, то сума в платіжці становитиме 744 гривні замість нинішніх 528 гривень. При споживанні 300 кіловат на місяць рахунок збільшиться до 1 224 гривень, в порівнянні з 792 гривнями за поточним тарифом.

Що відомо про зростання тарифу на світло

У процесі розробки рішення розглядали різні варіанти, включаючи можливе підвищення тарифу до 3,96 гривні за кіловат-годину.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду й опалення під час війни, але він не застосовується до електроенергії та холодної води.

Торік Кабмін уже підняв тариф на електроенергію з 1 червня на 70%, встановивши його на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину.

До 1 червня 2023 року діяв дворівневий тариф на споживання електроенергії: перші 250 кіловат на місяць коштували 1,44 гривні за кіловат-годину, а при більшому споживанні — 1,68 гривні за кіловат-годину.

Після цього тариф було зрівняно на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання.