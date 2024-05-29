Как изменятся цены

Тариф за потребление до 100 киловатт останется без изменений – 2,64 гривны за киловатт-час. Для потребления, превышающего эту отметку, будет установлен новый тариф – 4,8 гривны за киловатт-час.

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Запланировано, что новое решение о тарифах утвердят на следующем заседании правительства. Это означает, что для тех, кто потребляет ровно 100 киловатт в месяц, общая стоимость электроэнергии останется на уровне 264 гривен.

Если потребление электроэнергии составит 200 киловатт, то сумма в платежке составит 744 гривны вместо нынешних 528 гривен. При потреблении 300 киловатт в месяц счет увеличится до 1 224 гривен, по сравнению с 792 гривнами по текущему тарифу.

Заметьте! В процессе разработки решения рассматривали разные варианты, включая возможное повышение тарифа до 3,96 гривны за киловатт-час.

Что известно о росте тарифа на свет

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление во время войны, но он не применяется к электроэнергии и холодной воде.

В прошлом году Кабмин уже поднял тариф на электроэнергию с 1 июня на 70%, установив его на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.

Напомним! До 1 июня 2023 года действовал двухуровневый тариф на потребление электроэнергии: первые 250 киловатт в месяц стоили 1,44 гривны за киловатт-час, а при большем потреблении – 1,68 гривны за киловатт-час.

После этого тариф был уравнен на уровне 2,64 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.