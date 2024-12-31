У частини пенсіонерів зросте пенсія у січні: кому чекати на підвищення виплат

Пенсії частини українців збільшаться у січні. Виплати цих осіб зростуть внаслідок нарахування спеціальної доплати за віком.

Кому надається доплата за віком

Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Також важливою умовою є те, що загальна щомісячна пенсійна виплата цих осіб має бути менш як 10 340,35 гривні. Це загальна сума з урахуванням цих надбавок та доплат.

Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зауважте! Ця доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії.

Який розмір цієї доплати зараз

Ця доплата залежить від віку. Зараз вона така:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Доплата за віком не сумується, вона лише зростає після досягнення особою певного віку.