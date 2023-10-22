Розмір соціальної допомоги в Україні зросте: кому будуть платити більше

У новому бюджеті закладене зростання прожиткового мінімуму. Соціальні виплати прив'язані до цього показника, тому варто чекати, що вони також виростуть.

Зростання соціальних виплат в Україні

У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 гривень. Разом із ним повинні вирости соціальні виплати.

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Декретна допомога для жінок, які не працюють і не є ФОПами, складе 757 гривень. Що стосується дітей, над якими встановлено опіку, то тут виплати будуть такі:

до 6 років – 6407,5 гривні (8970,5 гривні, якщо дитина з інвалідністю);

від 6 до 18 років – 7990 гривень (11 186 гривень, якщо дитина з інвалідністю).

Особам, які доглядають за хворою дитиною, платитимуть 5126 та 6392 до та після 6-річного віку дитини відповідно. Максимальний розмір допомоги тим. хто проживає з людиною, яка має інвалідність І або ІІ групи, не може перевищувати прожиткового мінімуму та складе 2920 гривень.

Якщо прожитковий мінімум знову зросте, соціальні служби перерахують розмір допомоги автоматично, без подання заяв.

Також дещо зросте розмір допомоги для малозабезпечених сімей. Особам, які мають інвалідність з дитинства та особам з інвалідністю надаватимуть виплати у розмірі від 70% до 100% прожиткового мінімуму. Надбавки за догляд особи з інвалідністю коливаються від 50% до 200% прожиткового мінімуму, в залежності від категорії інвалідності.