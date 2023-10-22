Зростання соціальних виплат в Україні
У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 гривень. Разом із ним повинні вирости соціальні виплати.
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Декретна допомога для жінок, які не працюють і не є ФОПами, складе 757 гривень. Що стосується дітей, над якими встановлено опіку, то тут виплати будуть такі:
- до 6 років – 6407,5 гривні (8970,5 гривні, якщо дитина з інвалідністю);
- від 6 до 18 років – 7990 гривень (11 186 гривень, якщо дитина з інвалідністю).
Особам, які доглядають за хворою дитиною, платитимуть 5126 та 6392 до та після 6-річного віку дитини відповідно. Максимальний розмір допомоги тим. хто проживає з людиною, яка має інвалідність І або ІІ групи, не може перевищувати прожиткового мінімуму та складе 2920 гривень.
Також дещо зросте розмір допомоги для малозабезпечених сімей. Особам, які мають інвалідність з дитинства та особам з інвалідністю надаватимуть виплати у розмірі від 70% до 100% прожиткового мінімуму. Надбавки за догляд особи з інвалідністю коливаються від 50% до 200% прожиткового мінімуму, в залежності від категорії інвалідності.