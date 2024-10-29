Рада хоче підвищити зарплати прокурорів на 37%: як це збільшить витрати з бюджету
29 жовтня 2024, 11:20Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Уряд продовжує формувати бюджет на наступний рік. Є імовірність, що у 2025 році виплати прокурорів можуть збільшити на 37%, а це значне зростання бюджетних видатків на цю галузь.
Чи будуть зростати зарплати прокурорів
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, ініціативу про підвищення зарплат прокурорів на 37% було схвалено комітетом з питань бюджету.
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Досі в шоці від ухвалюваних рішень: підняли історично податки – вирішили зайнятися історичним популізмом; щойно був скандал щодо виплат прокурорам – підтримали збільшити зарплати прокурорам на 37%.
Згодом стало відомо, що бюджетний комітет відхилив поправку про непідвищення зарплат прокурорам. Це сталося завдяки тиску депутатів із профільного комітету, першого заступника генпрокурора Олексія Хоменка та голови Ради прокурорів.
Зверніть увагу! Збільшення зарплат прокурорів на 37% – це зростання витрат на ці виплати на майже 3 мільярди гривень.