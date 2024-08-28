Зарплати військових: чи чекати на зміни восени
28 серпня 2024, 14:43Читать новость на русском
Джерело:ВРУ
Виплата військового складається з двох частин. Кінцева сума формується, зважаючи на розмір окладу та премії.
Чи зростуть виплати військових
У вересні зарплати військових залишатимуться без змін. Зокрема, основна виплата стрільця і надалі становитиме 20 586 гривень.
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А от командир бригади матиме щонайменше 50 173 гривень. Кабмін визначив розмір додаткових щомісячних виплат, які можуть отримати військові
- 30 тисяч гривень можуть додатково отримати ті, хто бере участь у забезпеченні оборони України, захисті держінтересів та населення від агресії Росії;
- 50 тисяч гривень надають військовим, які виконують спеціальні завдання в складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
- 70 тисяч гривень надають військовим, що перебувають на передовій сумарно 30 днів.
Частина військових може отримати виплати 100 тисяч гривень. Йдеться про оборонців, які:
- проходять лікування чи реабілітацію;
- перебувають у зоні активних бойових дій;
- потрапили у полон.