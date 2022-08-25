Бензин і газ подорожчають: якою буде ціна восени
Через повернення акцизу на пальне, українців все більше цікавить, що буде з цінами на бензин та автогаз вже цієї осені. Один з експертів вважає, що незабаром пальне може подорожчати на декілька гривень. Однак, є й інші, не такі песимістичні прогнози.
Якою буде ціна пального восени
Експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев, у коментарі 24 каналу, розповів, що найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Тож експерт прогнозує, що це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.
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А от інший експерт, Сергій Куюн, вважає інакше. На його думку, попри повернення акцизу на пальне, бензин та автогаз – не подорожчають.
Так, сьогодні бензин коштує 50 гривень за літр, скраплений газ – 26–27 гривень за літр. За нашими розрахунками, при впровадженні уніфікованої ставки ціна бензину залишиться незмінною (шляхом падіння ціни нафти на світовому ринку), а скраплений газ буде коштувати 27–28 гривень за літр.Тобто ціни не зміняться. Зверніть увагу, ми і зараз маємо уніфіковану ставку акцизу, просто вона дорівнює нулю. І що – це зробило скраплений газ непривабливим чи якось зашкодило споживачам газу? – Ні.
Яка зараз ціна пального
Автогаз за липень подешевшав на 18,9% до 33,5 гривень за літр, згідно з даними Держстату. Загалом у липні темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7%. У НБУ пояснили це поступовим насиченням ринку пального завдяки налагодженню логістики та відновлення конкуренції.
Згідно з даними моніторингу цін Консалтинговою групою "А-95", середня ціна пального 25 серпня виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 – 49,82 гривні за літр.
- Дизельне пальне – 53,39 гривні за літр.
- Автогаз – 26,85 гривні за літр.
Найвигідніша ціна бензину марки А-95 та дизелю сьогодні, як передає "Мінфін", у компанії "Укр-Петроль" – 47,50 та 39,60 гривні за літр відповідно. А от автогаз найдешевше коштує у компанії "Chipo" – 25,60 гривні за літр.