Якою буде ціна пального восени

Експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев, у коментарі 24 каналу, розповів, що найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Тож експерт прогнозує, що це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.

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А от інший експерт, Сергій Куюн, вважає інакше. На його думку, попри повернення акцизу на пальне, бензин та автогаз – не подорожчають.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95" Так, сьогодні бензин коштує 50 гривень за літр, скраплений газ – 26–27 гривень за літр. За нашими розрахунками, при впровадженні уніфікованої ставки ціна бензину залишиться незмінною (шляхом падіння ціни нафти на світовому ринку), а скраплений газ буде коштувати 27–28 гривень за літр.Тобто ціни не зміняться. Зверніть увагу, ми і зараз маємо уніфіковану ставку акцизу, просто вона дорівнює нулю. І що – це зробило скраплений газ непривабливим чи якось зашкодило споживачам газу? – Ні.

Яка зараз ціна пального

Автогаз за липень подешевшав на 18,9% до 33,5 гривень за літр, згідно з даними Держстату. Загалом у липні темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7%. У НБУ пояснили це поступовим насиченням ринку пального завдяки налагодженню логістики та відновлення конкуренції.

Згідно з даними моніторингу цін Консалтинговою групою "А-95", середня ціна пального 25 серпня виглядає наступним чином:

Бензин А-95 – 49,82 гривні за літр.

– 49,82 гривні за літр. Дизельне пальне – 53,39 гривні за літр.

– 53,39 гривні за літр. Автогаз – 26,85 гривні за літр.

Найвигідніша ціна бензину марки А-95 та дизелю сьогодні, як передає "Мінфін", у компанії "Укр-Петроль" – 47,50 та 39,60 гривні за літр відповідно. А от автогаз найдешевше коштує у компанії "Chipo" – 25,60 гривні за літр.

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