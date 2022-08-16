Ціна пального подешевшала

Автогаз за липень подешевшав на 18,9% до 33,5 гривень за літр. Нагадаємо, що темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7% у липні, завдяки поступовому насиченню ринку пального через налагодження логістики та відновлення конкуренції, зауважили в НБУ.

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Як здешевшало пальне за місяць

Бензин А-92 подешевшав на 2,6% до 49,1 гривні за літр.

Бензин А-95 на 2,1% до 50,6 гривні за літр.

Дизельне паливо – на 2,0% до 55,4 гривні за літр.

Чи здорожчає пальне через акциз

14 серпня Кабмін підтримав проєкт закону, що передбачає часткове повернення ставок акцизу на пальне. У Мінінфраструктури зауважили, що у липні ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього уряд вжив заходів для спрощення логістики пального, забезпечив умови для великих довготермінових контрактів для бізнесу та державного сектору.

Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро за 1 000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора раза більше,

– зазначили у відомстві.

На думку Директор Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, бензин та дизельне пальне не подорожчають. Що стосується закидів, мовляв, ціни зростуть на 10 гривень за літр пального – також малоймовірно. Експерт пояснив, нині світові ціни на пальне знизились, що створює потенціал для зниження цін в Україні на 3 – 4 гривні за літр. Разом з цим, акциз перекриє це зниження. Як результат, ціна пального стабілізується, пояснив експерт.

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Якою буде ціна пального, на думку Куюна:

бензин А-95 – 50 – 52 гривні за літр,

дизпальне пальне – 51 – 53 гривні за літр,

автогаз – 27 – 28 гривні за літр.

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