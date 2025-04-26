Значно менше ніж очікуєш: скільки насправді отримують ті, хто має мінімалку
- У 2024 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень, і ця величина не змінюватиметься до 2027 року.
- Після сплати податків у розмірі 23%, "чиста" мінімальна зарплата складає 6 160 гривень.
У 2024 році мінімальна зарплата в Україні сягнула 8 тисяч гривень. Цьогоріч ця величина не зазнала змін.
Яка "чиста" мінімалка в Україні
Мінімальна зарплата в Україні не зростатиме до 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію 2025 – 2027 років.
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Зауважте! За даними Держпраці зараз мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень, відповідно, в погодинному розмірі це – 48 гривень.
Які податки мають сплачуватись з зарплати зараз:
- 5% від розміру зарплати – військовий збір;
- 18% – ПДФО.
Тобто, з мінімальної зарплати ці видатки такі:
- військовий збір – 400 гривень;
- ПДФО – 1 440 гривень.
Загалом податки з зарплати складають – 23%. З мінімалки це 1 840 гривень. Тобто, "чиста" мінімальна зарплата – 6 160 гривень.
Зверніть увагу! ЄСВ сплачує роботодавець. Зараз цей внесок складає – 22% від розміру зарплати. Відповідно, з мінімалки це – 1 760 гривень.