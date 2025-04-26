Значно менше ніж очікуєш: скільки насправді отримують ті, хто має мінімалку

У 2024 році мінімальна зарплата в Україні сягнула 8 тисяч гривень. Цьогоріч ця величина не зазнала змін.

Яка "чиста" мінімалка в Україні

Мінімальна зарплата в Україні не зростатиме до 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію 2025 – 2027 років.

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Зауважте! За даними Держпраці зараз мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень, відповідно, в погодинному розмірі це – 48 гривень.

Які податки мають сплачуватись з зарплати зараз:

5% від розміру зарплати – військовий збір;

18% – ПДФО.

Тобто, з мінімальної зарплати ці видатки такі:

військовий збір – 400 гривень;

ПДФО – 1 440 гривень.

Загалом податки з зарплати складають – 23%. З мінімалки це 1 840 гривень. Тобто, "чиста" мінімальна зарплата – 6 160 гривень.

Зверніть увагу! ЄСВ сплачує роботодавець. Зараз цей внесок складає – 22% від розміру зарплати. Відповідно, з мінімалки це – 1 760 гривень.