Хто має право отримати гроші на поховання
Джерело:Дія
Особи, які здійснюють поховання пенсіонера можуть отримати спеціальну допомогу. Ці гроші надаються державою.
Як отримати допомогу на поховання
Як повідомляє Дія, допомогу на поховання можна отримати, звернувшись у відділення ПФУ, де померлий пенсіонер перебував на обліку. Особа, що хоче отримати таку виплату має написати спеціальну заяву.
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У разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання,
– йдеться у повідомленні сервісу Дія.
До заяви потрібно додати такі документи:
- посвідчення особи заявника;
- ІПН;
- свідоцтво про смерть;
- витяг з держреєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (або ж довідку про смерть пенсіонера).
Зверніть увагу! Якщо пенсіонер загинув/помер за межами України, до документів потрібно додати підтвердження від компетентних іноземних органів про смерть.
Якщо померлий мав пенсію, що регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", така виплата збільшується.
Членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
– інформує Дія.
Зауважте! Якщо поховання здійснено за державні кошти, така виплата не надається.