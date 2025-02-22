22 лютого, 18:13
Які документи потрібні для оформлення чорного посвідчення
Основні тези
- Чорне посвідчення надається родинам загиблих військовослужбовців і дає право на певні пільги та знижки.
- Для оформлення посвідчення потрібно звернутись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Чорне посвідчення надається родинам загиблих військовослужбовців. Цей документ дає право на певні пільги та знижки.
Як оформити чорне посвідчення
Щоб оформити чорне посвідчення, потрібно звернутись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Зверніть увагу! Видає посвідчення також ТЦК та СП.
Чорне ж посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),
– йдеться у повідомленні "Юридичної сотні".
Надання чорного посвідчення відбувається на підставі документа, який підтверджує:
- загибель чи смерть військовослужбовця;
- зникнення безвісти військовослужбовця.
Хто може оформити чорне посвідчення:
- діти (до повноліття) та батьки загиблого військовослужбовця;
- один з подружжя, який не одружився вдруге (до уваги не береться чи отримує особа пенсію);
- особи, що перебували на утриманні загиблого чи зниклого безвісти (якщо їм у звязку з цим виплачується пенсія);
- діти, які отримали інвалідність до повноліття;
- діти, якщо обоє їхніх батьків зникли безвісти чи загинули.