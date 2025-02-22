Які документи потрібні для оформлення чорного посвідчення

Чорне посвідчення надається родинам загиблих військовослужбовців. Цей документ дає право на певні пільги та знижки.

Як оформити чорне посвідчення

Щоб оформити чорне посвідчення, потрібно звернутись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Зверніть увагу! Видає посвідчення також ТЦК та СП.

Чорне ж посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),

– йдеться у повідомленні "Юридичної сотні".

Надання чорного посвідчення відбувається на підставі документа, який підтверджує:

загибель чи смерть військовослужбовця;

зникнення безвісти військовослужбовця.

Хто може оформити чорне посвідчення: