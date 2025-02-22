Как оформить черное удостоверение
Чтобы оформить черное удостоверение, нужно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".
Читайте также Не упустите время: сколько денег можно потерять, если пропустить срок подачи заявления на пенсию
Обратите внимание! Выдает удостоверение также ТЦК и СП.
Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),
– говорится в сообщении "Юридической сотни".
Предоставление черного удостоверения происходит на основании документа, который подтверждает:
- гибель или смерть военнослужащего;
- исчезновение без вести военнослужащего.
Кто может оформить черное удостоверение:
- дети (до совершеннолетия) и родители погибшего военнослужащего;
- один из супругов, который не женился во второй раз (во внимание не берется получает ли лицо пенсию);
- лица, находившиеся на содержании погибшего или пропавшего без вести (если им в связи с этим выплачивается пенсия);
- дети, которые получили инвалидность до совершеннолетия;
- дети, если оба их родителя пропали без вести или погибли.