Как оформить черное удостоверение

Чтобы оформить черное удостоверение, нужно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

Читайте также Не упустите время: сколько денег можно потерять, если пропустить срок подачи заявления на пенсию

Обратите внимание! Выдает удостоверение также ТЦК и СП.

Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),
– говорится в сообщении "Юридической сотни".

Предоставление черного удостоверения происходит на основании документа, который подтверждает:

  • гибель или смерть военнослужащего;
  • исчезновение без вести военнослужащего.

Кто может оформить черное удостоверение:

  • дети (до совершеннолетия) и родители погибшего военнослужащего;
  • один из супругов, который не женился во второй раз (во внимание не берется получает ли лицо пенсию);
  • лица, находившиеся на содержании погибшего или пропавшего без вести (если им в связи с этим выплачивается пенсия);
  • дети, которые получили инвалидность до совершеннолетия;
  • дети, если оба их родителя пропали без вести или погибли.