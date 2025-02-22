Як оформити чорне посвідчення

Щоб оформити чорне посвідчення, потрібно звернутись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Зверніть увагу! Видає посвідчення також ТЦК та СП.

Чорне ж посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),
– йдеться у повідомленні "Юридичної сотні".

Надання чорного посвідчення відбувається на підставі документа, який підтверджує:

  • загибель чи смерть військовослужбовця;
  • зникнення безвісти військовослужбовця.

Хто може оформити чорне посвідчення:

  • діти (до повноліття) та батьки загиблого військовослужбовця;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге (до уваги не береться чи отримує особа пенсію);
  • особи, що перебували на утриманні загиблого чи зниклого безвісти (якщо їм у звязку з цим виплачується пенсія);
  • діти, які отримали інвалідність до повноліття;
  • діти, якщо обоє їхніх батьків зникли безвісти чи загинули.