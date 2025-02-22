Як оформити чорне посвідчення
Щоб оформити чорне посвідчення, потрібно звернутись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Зверніть увагу! Видає посвідчення також ТЦК та СП.
Чорне ж посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),
– йдеться у повідомленні "Юридичної сотні".
Надання чорного посвідчення відбувається на підставі документа, який підтверджує:
- загибель чи смерть військовослужбовця;
- зникнення безвісти військовослужбовця.
Хто може оформити чорне посвідчення:
- діти (до повноліття) та батьки загиблого військовослужбовця;
- один з подружжя, який не одружився вдруге (до уваги не береться чи отримує особа пенсію);
- особи, що перебували на утриманні загиблого чи зниклого безвісти (якщо їм у звязку з цим виплачується пенсія);
- діти, які отримали інвалідність до повноліття;
- діти, якщо обоє їхніх батьків зникли безвісти чи загинули.