Яку виплату отримують українці, які не мають права на пенсію

Аби вийти на пенсію, українці мають набути необхідну кількість стажу. Цей показник залежить від віку, коли особа вирішила піти на заслужений відпочинок.

Коли українці можуть вийти на пенсію

Українці можуть піти на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років. Мінімуми стажу для кожного віку різні.

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У 2024 році мінімальні норми стажу такі:

для того аби вийти на пенсію у 60 років потрібно набути щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Яку виплату надають замість пенсії

Якщо громадяни не набули мінімум стажу у 65 років, вони отримують соціальну пенсію, повідомляє Дія. Ця виплата розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (з 1 січня це 2 361 гривня) та середнім місячним доходом сім'ї на людину за останні шість місяців.

Зверніть увагу! Така виплата надається лише якщо пенсіонер не має інших доходів, наприклад, зарплати. Також соціальна пенсія не може бути більше прожиткового мінімуму для працездатної особи (зараз це – 3 028 гривень).