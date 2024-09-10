Більш як 200 тисяч українців втратили тимчасовий захист у Німеччині

Станом на 1 липня кількість українців, які мали тимчасовий захист у Німеччині складала 1,37 мільйона осіб. А уже в кінці місяця це значення сягнуло 1,11 мільйона громадян.

Чи дійсно українці покидають Німеччину

За липень кількість українців зі статусом тимчасового захисту у Німеччині зменшилась на 17,6%. Тобто на 236 925 громадян.

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Ця статистика пов'язана з тим, що з липня 2024 року у Німеччині виключають із реєстру осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, таких громадян:

чий статус тимчасового захисту уже не дійсний через остаточний виїзд з Німеччини;

якщо особи, що мали цей захист, набули такий статус у іншій країні.

Ця дія Німеччини вплинула на загальну статистику ЄС. Зараз дані Євросоюзу виглядають так:

на кінець червня 2024 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист на території ЄС сягала 4,31 мільйона осіб;

а уже на кінець липня – 4,12 мільйона громадян

Зверніть увагу! Зараз найбільша кількість українців зі статусом тимчасового захисту перебуває на території Німеччини.