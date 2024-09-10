Действительно ли украинцы покидают Германию
За июль количество украинцев со статусом временной защиты в Германии уменьшилось на 17,6%. То есть на 236 925 граждан.
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Эта статистика связана с тем, что с июля 2024 года в Германии исключают из реестра лиц, которые находятся под временной защитой, таких граждан:
- чей статус временной защиты уже не действителен из-за окончательного выезда из Германии;
- если лица, имевшие эту защиту, получили такой статус в другой стране.
Это действие Германии повлияло на общую статистику ЕС. Сейчас данные Евросоюза выглядят так:
- на конец июня 2024 года количество украинцев, получивших временную защиту на территории ЕС достигало 4,31 миллиона человек;
- а уже на конец июля – 4,12 миллиона граждан
Обратите внимание! Сейчас наибольшее количество украинцев со статусом временной защиты находится на территории Германии.