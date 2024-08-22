Індія випередила Китай, ставши найбільшим імпортером російської нафти

Раніше Китай вважався найбільшим імпортером російської нафти. Однак, у липні Індія випередила КНР.

Які обсяги російської нафти імпортуються

З російських ЗМІ стало відомо, що у липні китайські нафтопереробники почали купувати менше сировини з Росії. Це пов'язано зі зменшенням прибутку цих компаній від виробництва палива.

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У липні Китай імпортував з Росії 1,76 мільйона барелів на добу. Своєю чергою Індія здійснювала імпорт орієнтовно 2,07 млн барелів на добу, цей показник на 4,2% перевищує червневий.

Зауважте! За рік кількість імпортованої сировини в Індію зросла на 12%.

На думку експертів, обсяги імпортованої російської сировини на індійську територію лише зростатимуть з часом. Перешкодити цьому процесу можуть лише нові міжнародні санкції.

Зверніть увагу! Частка імпортованої російської нафти складає 44% від загального нафтового імпорту Індії. Також значна кількість сировини надходить на індійську територію з Іраку, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.