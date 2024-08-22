Хто має право на допомогу

Допомога надається лише сім'ям, які раніше не реєструвалися в УВКБ ООН і не отримували фінансової підтримки від інших міжнародних організацій.

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Крім того, щомісячний дохід на одну особу в сім'ї повинен бути меншим за 5 400 гривень.

Зауважте! Фінансова допомога становить 3600 гривень на особу протягом трьох місяців, що в сумі дає 10 800 гривень на кожного члена сім'ї.

Фінансову допомогу можуть отримати такі категорії:

Жертви війни та внутрішньо переміщені особи (які перемістилися протягом останніх шести місяців).

Репатріанти, що повернулися на місце проживання, включаючи тих, хто повернувся з-за кордону.

Кандидати повинні відповідати одному або декільком з таких критеріїв:

Сім'ї з одним із батьків і дітьми до 18 років або з літніми людьми (55 років і старше).

Самотні літні люди (55 років і старше) з дітьми до 18 років.

До речі! Сім'ї, в яких є члени з обмеженими можливостями або хронічними захворюваннями, також мають право на отримання допомоги. Допомогу можуть отримати й ті, хто повернувся на постійне місце проживання після вимушеного переселення з 24 лютого 2022 року.