Кто имеет право на помощь

Помощь предоставляется только семьям, которые ранее не регистрировались в УВКБ ООН и не получали финансовой поддержки от других международных организаций.

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Кроме того, ежемесячный доход на одного человека в семье должен быть меньше 5 400 гривен.

Заметьте! Финансовая помощь составляет 3600 гривен на человека в течение трех месяцев, что в сумме дает 10 800 гривен на каждого члена семьи.

Финансовую помощь могут получить следующие категории:

Жертвы войны и внутренне перемещенные лица (которые переместились в течение последних шести месяцев).

Репатрианты, вернувшиеся на место жительства, включая тех, кто вернулся из-за границы.

Кандидаты должны соответствовать одному или нескольким из следующих критериев:

Семьи с одним из родителей и детьми до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше).

Одинокие пожилые люди (55 лет и старше) с детьми до 18 лет.

Кстати! Семьи, в которых есть члены с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями, также имеют право на получение помощи. Помощь могут получить и те, кто вернулся на постоянное место жительства после вынужденного переселения с 24 февраля 2022 года.