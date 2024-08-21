Курс валют у банках

Станом на 21 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (+8 копійок проти 20 серпня) та продаж – по 41,65 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,40 гривні (+15 копійок), а продаж – по 45,95 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,40 гривні (-5 копійок), а продати – по 41,49 гривні (-6 копійок).

(-5 копійок), а продати – по (-6 копійок). Купівля євро по 45,70 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,90 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 20 серпня, долари купують обмінники по 41,20 гривні (+18 копійок), а продають – по 41,70 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+18 копійок), а продають – по (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,70 гривні (+44 копійки), а продають – по 46,10 гривні (+14 копійок).

Курс долара цього тижня

Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, у п'ятницю курс долара закривав тиждень на рівні 41,25 – 41,28 гривні. Водночас цього тижня очікується, що продовжиться різнонаправлений курсовий рух.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту.

Зверніть увагу! Курс долара на готівковому ринку цього тижня перебуватиме в межах 41,2-41,7 гривні за долар.

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