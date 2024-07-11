Надбавка у 70 років: хто може отримати додаткові гроші

Після досягнення 70-річного віку, більшість українців мають право на надбавки за віком. Вони призначаються автоматично.

Яка надбавка до пенсії в 70 років

На надбавку за віком можуть розраховувати пенсіонери, які досягли 70-річного віку. Їм автоматично щомісяця доплачуватимуть 300 гривень.

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З часом ця надбавка зростатиме так:

від досягнення 75 до 79 років включно – до 456 гривень;

від 80 років – до 570 гривень.

Хто вийде на пенсію у 2025 році

Такі доплати можуть отримати особи, чиї пенсії не перевищують 10 340, 35 гривень.

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Від віку залежить мінімальна кількість необхідного стажу.

Аби піти на пенсію у 2025 році потрібно: