Какая надбавка к пенсии в 70 лет
На надбавку по возрасту могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста. Им автоматически ежемесячно будут доплачивать 300 гривен.
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Со временем эта надбавка будет расти так:
- от достижения 75 до 79 лет включительно – до 456 гривен;
- от 80 лет – до 570 гривен.
Кто выйдет на пенсию в 2025 году
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. От возраста зависит минимальное количество необходимого стажа.
Чтобы уйти на пенсию в 2025 году нужно:
- желающим выйти на пенсию в 60 лет будет достаточно 32 лет стажа;
- в 63 года необходимо иметь не менее 22 лет стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.