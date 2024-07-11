Яка надбавка до пенсії в 70 років

На надбавку за віком можуть розраховувати пенсіонери, які досягли 70-річного віку. Їм автоматично щомісяця доплачуватимуть 300 гривень.

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З часом ця надбавка зростатиме так:

  • від досягнення 75 до 79 років включно – до 456 гривень;
  • від 80 років – до 570 гривень.

Хто вийде на пенсію у 2025 році

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Від віку залежить мінімальна кількість необхідного стажу.

Аби піти на пенсію у 2025 році потрібно:

  • охочим вийти на пенсію у 60 років буде достатньо 32 років стажу;
  • у 63 роки необхідно мати щонайменше 22 роки стажу;
  • у 65 років – 15 років стажу.