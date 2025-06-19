Курс потроху падає: 200 євро в гривнях це зараз скільки

Курс євро вагомо зріс ще в середині червня. Згодом ситуація стабілізувалась і "заспокоїлась". Приблизно 17 червня євро почав дешевшати.

Який курс євро в Україні

Офіційний курс євро, станом на 19 червня, сягнув – 47,90 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Якщо спиратись на дані "Мінфіну", середній банківський курс змінився так:

купівля – 47,70 гривні за євро;

продаж – 48,25 гривні за євро.

А от в обмінниках ситуація виглядає таким чином:

купівля – 48,07 гривні за євро;

продаж – 48,26 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна купити 200 євро

сьогодні придбати 200 євро у банку можна за орієнтовно – 9 650 гривень;

в обміннику придбати 200 євро можна за приблизно – 9 652 гривень.

Скільки можна отримати, якщо обміняти 200 євро