19 червня, 16:45
Курс потроху падає: 200 євро в гривнях це зараз скільки
Основні тези
- Офіційний курс євро на 19 червня становить 47,90 гривень за євро.
- Середній банківський курс: купівля – 47,70, продаж – 48,25 гривень за євро.
- В обмінниках курс: купівля – 48,07, продаж – 48,26 гривень за євро.
Курс євро вагомо зріс ще в середині червня. Згодом ситуація стабілізувалась і "заспокоїлась". Приблизно 17 червня євро почав дешевшати.
Який курс євро в Україні
Офіційний курс євро, станом на 19 червня, сягнув – 47,90 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Якщо спиратись на дані "Мінфіну", середній банківський курс змінився так:
- купівля – 47,70 гривні за євро;
- продаж – 48,25 гривні за євро.
А от в обмінниках ситуація виглядає таким чином:
- купівля – 48,07 гривні за євро;
- продаж – 48,26 гривні за євро.
За скільки сьогодні можна купити 200 євро
- сьогодні придбати 200 євро у банку можна за орієнтовно – 9 650 гривень;
- в обміннику придбати 200 євро можна за приблизно – 9 652 гривень.
Скільки можна отримати, якщо обміняти 200 євро
- якщо обмінювати 200 євро у банку, можна виручити орієнтовно – 9 540 гривень;
- при обміні 200 євро в обміннику вдасться отримати в середньому – 9 614 гривень.